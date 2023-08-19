自動駕駛小巴士Beep已於舊金山灣金銀島社區開始試行。

全球愈來愈多城市加入測試自動駕駛車輛以改變大眾運具量能的行列，美國西岸大城舊金山正是其中之一，上周才開放無人駕駛計程車（robotaxi）全市區24小時營運，本周三（16日）再讓無人駕駛小巴士於定點上路試行。下回到訪舊金山，就有機會遇上這些結合最新科技的交通工具了。

美聯社報導，舊金山的自動駕駛小巴士「嘟嘟」（Beep），在舊金山灣的人工島嶼金銀島（Treasure Island）環狀固定路線行駛，免費搭乘，一共7個停靠站，銜接住宅區、商店與社區中心。乘客上限10人，每天上午9時至下午6時營運，每20分鐘1班，目前一共2輛，1輛載客時，另1輛充電。金銀島曾是美國海軍基地，島上居民約2000人。

「嘟嘟」為全電動車，內無駕駛座與方向盤，車上有一名隨車人員，必要時會用手持式操作器駕駛巴士。舊金山郡以此試辦計畫評估這種巴士對於大眾運輸系統有何補強作用，郡府交通局說明，隨車服務人員讓乘客覺得很自在，目前先在低流量低速的條件之下讓民眾感受無人駕駛巴士是什麼樣子、如何運作。

Beep小巴士會有一名隨車人員，視情況隨時以手持裝置接手操控車輛。（美聯社）

舊金山在金銀島試辦自動駕駛小巴士。

「嘟嘟」由佛州奧蘭多一家公司負責運營，這家公司曾在美國10多處社區執行類似試辦計畫，包括佛州邁阿密動物園、明尼蘇達州梅約醫學中心（Mayo Clinic）、黃石國家公園。Beep計畫經理卡蘭（Shelley Caran）說，無意讓這種小巴士取代大型公共汽車系統，而是用來銜接短途路線或小幅延伸路線，「反應時間比真人駕駛更充裕，服務更可靠，不會分心」。

美聯社記者周三觀察，Beep以緩慢且謹慎的方式行駛，途中隨車人員還以手動操作器讓小巴士繞過一輛堵在路上的卡車。一名來自奧克蘭（Oakland）的乘客說：「我沒有不安全感，除了車子有時突然停下來，其餘時候就像在搭乘大型巴士。」

Beep營運路線官網提醒，乘客須繫安全帶，16歲以下乘客須有成年人同行、單車與寵物不得上車（導盲犬等服務性質動物除外）。