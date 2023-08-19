中國大陸東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校今（19）日表示，解放軍東部戰區將在8月19日起，於台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓。我國國防部今上午回應，強調以實際行動守護自由民主，「捍衛中華民國主權」，並公布一段國軍軍演的影片。中共解放軍東部戰區及官媒《人民日報》也在微博發布兩段軍演影片，場面震撼大陸網友。

針對解放軍在台海周邊軍演，我國國防部表示，此種不理性的挑釁行為，國防部表達強烈讉責，將依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，以實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

國防部發言人也在臉書粉專上發布一段軍演影片，「中共藉故發動軍事挑釁，凸顯窮兵黷武殘暴本質，危害區域和平與自由民主價值。國軍將綿密掌握海空動態，以實際的行動適切應處，備戰不求戰，應戰不避戰，堅定捍衛國家主權，守護民主自由與人民安全。」不少網友也留言喊話，「國家弟兄加油」、「國軍辛苦了」。

解放軍東部戰區下午也微博發布「東部戰區台島周邊聯合演訓現場影片」，戰區聯指中心下達行動指令後，戰區海軍多艘驅逐艦、護衛艦、導彈快艇，戰區空軍殲擊機、預警機、干擾機編隊，火箭軍常導火力單元等任務兵力，快速向預定區域機動集結，展開作戰部署。在多源情報資訊支撐下，各作戰平臺根據任務編組，體系出擊、協同行動，按計劃抵達台島周邊海空域，進行多方向、立體式、長時段抵近懾壓，塑造全向圍島進逼之勢。

在這段29秒的影片中，可見解放軍快速集結出動，監視敵軍動態、軍情指揮，以及海軍船艦航行，殲-16戰機起飛，戰機飛行員視角等震撼場面。吸引不少大陸網友興奮留言。

大陸官媒《人民日報》也發布一段「原聲轟鳴，空中第一視角看台島周邊演訓」的影片，畫面中可見殲-10戰機起飛升空，從戰機內部向外拍攝的畫面，還拍到解放軍戰機穿越雲層的精彩畫面。也讓不少大陸網友大力稱讚。