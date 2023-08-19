大陸解放軍東部戰區將在8月19日起，於台灣的周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓。前海軍艦長呂禮詩表示，有人可能認為美國航空母艦雷根號馬上要來挺我們了，但是雷根號卻一路往北走，真的會回來顧台灣嗎？。

呂禮詩今(19日)在政論節目《新聞大白話》中表示，大陸東部戰區新聞發言人發表的內容，有幾個重點︰沒有明確操演結束時間、也沒有劃設海域。但是由新聞發言人正式來說這件事，也就代表類似於去年8月前美國眾議院議長裴洛西來台的那個狀態。

呂禮詩接著指出，以前我們看到，大陸軍演只有東部戰區的船，而這次軍演，還配合大陸海警的船。而8月軍演時 ，我們國防部就說，我們的船已經不夠了，能開的船全部出去了，那麼這次我們的船是否更不夠呢？

呂禮詩表示，現在友台的節目，一定會說，美軍雷根號馬上要來挺我們了，但是雷根號卻一路往北走，真的會回來顧台灣嗎？前一段時間，賴清德要出訪時，我們的國安人士還在講，大陸會進行更大規模的軍演，但是有看到嗎？