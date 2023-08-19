國家科學及技術委員會南部科學園區管理局與高雄市政府勞工局19日在國立岡山高級農工職業學校合辦徵才活動，民眾詢問度高。（南科管理局提供／林瑞益高雄傳真）

國家科學及技術委員會南部科學園區管理局與高雄市政府勞工局19日在國立岡山高級農工職業學校合辦徵才活動，共有川益科技、生合生物等7家廠商提供 151個優質工作機會。

這場「創薪起飛、魅力高雄」大型徵才活動邀集南科高雄園區知名廠商如川益科技、生合生物、晟田科技、華新科技、萬潤科技、榮眾科技、鵬鼎科技等7家廠商提供 151個優質工作機會，橫跨航太、生技及半導體等產業，其中包含海外儲備幹部、工程師及管理師等職缺；另有超過4成的職缺薪資超過4萬元以上，現場吸引社會新鮮人及有求職或轉職需求的民眾參與詢問。

南科管理局說，為打造南台灣科技廊帶，北高雄地區除了現有的路竹園區外，橋頭園區也正在開發中，後續可望為在地創造更多就業機會，吸引優秀人才落地生根。且北高雄科技產業聚落往北延伸至台南園區及嘉義園區，向南串聯屏東園區，建立完整供應鏈生態系統，強化半導體產業量能，扮演產業數位轉型及研發創新的樞紐，成為南台灣重要經濟驅動引擎。

南科管理局也鼓勵廠商提供優於勞動法規的福利措施及建立優渥薪資獎勵制度，並積極輔導廠商致力提升園區從業人員生活品質，建立友善職場形象。