沙烏地阿拉伯正向英國、日本和義大利施壓，希望成為這3個國家於去年12月所簽署的次世代戰鬥機計劃的全面合作夥伴。來自倫敦、東京和羅馬的5名高級官員證實了這一請求，該請求已經在3國聯盟內部造成了壓力。雖然英國和義大利對於沙烏地加入的想法持開放態度，但日本堅決反對，並已向其他2國明確表達了立場。

據英國《財經時報》（Financial Times）17日報導，「全球空戰計畫」（Global Combat Air Program, 簡稱GCAP）旨在在2035年之前交付一款高度先進且可出口的戰鬥機，對於日本而言，歷史上限制國防出口且從未在如此大規模和複雜性的計畫上進行合作。

Telegraph understands UK is leaning towards letting Saudi Arabia join GCAP, the next-generation fighter jet project. Another major step towards bringing MBS in from the cold if confirmed - with @DomNicholls https://t.co/tgGFe9yszv — James Rothwell (@JamesERothwell) August 14, 2023

倫敦和東京的官員表示，沙烏地阿拉伯加入GCAP並將該計畫擴展為4國合作計劃，但相關的議題討論在最近幾週內顯著加劇。這些努力包含上個月沙烏地王儲穆罕默德本薩勒曼（Mohammed bin Salman）在吉達會見日本首相岸田文雄時，向日本政府提出的直接請求。

As Saudi Arabia pushes to join the UK, Italy, and Japan’s next-generation fighter jet alliance, Tokyo is reportedly opposed to Riyadh’s bid, even as it tries to improve relations with the kingdom. (via @salim_a_essaid) https://t.co/emfZ2YdVwu — Al-Monitor (@AlMonitor) August 15, 2023

涉及沙阿的參與還可能包括對該計畫的潛在重大財務貢獻，估計其成本達數百億美元，知情人士稱。儘管談判仍處於早期階段，但沙阿的提案可能包括在項目的各個階段提供工程專業知識的提議。

一名英國高級國防消息來源表示：「沙烏地阿拉伯王國是英國的戰略夥伴之一，英國國防部渴望深化在GCAP上的合作。我們將沙烏地阿拉伯視為戰鬥機計畫的重要合作夥伴，我們正在努力確保盡快取得強大的進展。」

日本於2014年解除了長達幾十年的武器出口禁令，並正在討論放寬限制，以便能夠在更多外國市場上推廣GCAP。但日本官員表示，將沙烏地阿拉伯納入考慮范圍將進一步複雜化關於東京可以向哪些國家出售其武器的討論。

第4個成員的加入也將使已經面臨嚴格期限的項目的談判變得更加複雜。一名熟悉談判的人表示，日本專注於在2035年前交付一架飛機，並擔心現在讓沙烏地阿拉伯參與會造成延誤。