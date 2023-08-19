大陸房地產開方商碧桂園陷入財務困境，繼未如期兌付境外債票息後，多檔境內債亦於14日起停牌。據報，碧桂園首檔境內債的展期方案已確定，碧桂園提議把9月2日到期的境內債「16碧園05」展期3年，每個帳戶先償付10萬元人民幣（下同，約合台幣44萬元），到期償付利息。

根據方案，碧桂園計劃將該債券分7期兌付，從今年10月到12月每月兌付本金2％、於2024年9月兌付10％、2025年9月兌付15％、2026年3月兌付25％，最後在2026年9月兌付44％。碧桂園此次公開的方案，增加了小額兌付，即無差別對每個帳戶提前償付10萬元。資料顯示，「16碧園05」尚有39億元存續待償本金。

上周有陸媒引述消息人士報導，碧桂園已經在籌備債務重整，近期有望啟動相關程序，該公司已聘請中金公司為財務顧問，主導重整事宜。

澎湃新聞引述知情人士稱，此次某股份制銀行與碧桂園的談判相對順利，支持碧桂園的方案；但也有某國有大行希望方案能改善，增加首付。該知情人士表示，這次的展期談判，楊惠妍（碧桂園實控人、董事會主席）親自參與，某大行在談判時，要求實控人提供個人擔保。