新北市五股青天宮閻羅天子（包青天）渡臺濟世286週年紀念日，今（19日）熱鬧舉行祝壽酬神活動。蘆洲分局受邀前往，由當地更寮派出所副所長劉榮雄、防治組前往與會，除於會中宣達警察維護治安與交通的決心，另由防治組實施婦幼安全宣導，讓大家遠離網路交友的陷阱。

據了解，青天宮建廟安座於1983年，於五股更寮地區，為當地信仰中心，每年皆會前往祖廟三條崙海清宮謁祖進香，延續香火。

蘆洲警分局為落實推動「社區警政再出發」，因應青天宮祝壽酬神活動帶來的人潮，蘆洲分局更寮派出所副所長劉榮雄、警員陳建中及防治組家防官吳旻松趁此機會，前往現場向鄉親們進行「交通安全」、「反詐騙」及「婦幼安全」等相關警政宣導。

副所長劉榮雄提醒鄉親，若您於網路或電視頻道購物後，接獲不明電話要求至提款機「取消分期設定」或有人冒充好友傳送訊息以借款或代購遊戲點數等，都是常見的詐騙手法，切勿上當，若有疑慮，請撥打165反詐騙專線或110報案電話尋求協助。

家防官吳旻松則向在場鄉親宣導各年齡層孩子使用社群網站、通訊軟體、手機遊戲皆已成常態且無可避免，但時下常見詐騙案件中遭詐取的未必只有財務跟感情，更多的是騙取不雅照（影）片，在暑假期間家中學童及青少年使用網路機會較多，家長應多加注意提醒孩童婦幼安全觀念，避免遭騙錢財及傳送私密照片。