范瑞君最近在大陸巡迴演出舞台劇《寶島一村》，演到哪裡就玩到哪裡。她在上海等地看到街頭路人穿著漢服逛街，頗感新鮮；到了西安古都、當地還有一整區仿照唐朝建築的大唐不夜城，心想應該扮成唐代美女去街上逛逛，沒想到陪她巡演的女兒抵死不從，只覺得「媽媽瘋了！」後來在她堅持下，母女都換上古裝，本來反對的女兒一變裝走上馬路，卻玩得最開心，連講話都輕聲細語起來，成了古典小美人。

范瑞君演戲這麼多年，卻沒有機會扮古裝，因為她出道之後，台灣基本上不拍古裝戲，所以沒有演出古裝戲的機會；反倒是學生時期在北藝大演過莎士比亞，當過「古洋人」。這次整套妝髮上身、化妝師還在范瑞君母女眉心畫上花鈿，古典又柔美，真像一秒穿越到唐朝。等換好古裝，已經到晚餐時間，她跟女兒乾脆穿著仙氣飄飄的古裝穿越回現代，逛著街去買肯德基，頗符合近期電視劇流行的「穿越風」。

范瑞君笑說，肯德基店員看到她們母女穿古裝買炸雞，早就見怪不怪，因為近年大陸流行穿古裝上街，稱之為「漢服風」，已經蔚為風潮，尤其西安是古都中的古都，「古風」最盛，許多遊客都會換上古裝嚐鮮，而且她們的裝扮一看就知道是外地人，因為母女倆的古代裙子底下穿的是大球鞋！如果是當地人，還會細心準備繡花鞋，才真的是「一整套」。

范瑞君的古裝扮相柔美，還帶著「正宮娘娘」的氣質，她說西安其實很熱，但能穿著古裝逛街、在古城街拍，確實很有趣。而且外聘的攝影師一看到她擺拍的肢體動作就說，「你是學舞蹈的？還是學什麼藝術的？眼神跟手勢都很好！」讓范瑞君這位金鐘獎得主笑彎了腰。