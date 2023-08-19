台灣時間18日晚11時，美國總統拜登、日本首相岸田文雄及韓國總統尹錫悅在華府近郊的「大衛營」舉行歷史性峰會。會上通過了做為三國合作中長期指針的《大衛營原則》，同意把安全保障合作提升至新高度。《大衛營原則》談到台灣時重申，台海和平穩定作為國際社會安全與繁榮不可或缺要素的重要性，對台灣議題的基本立場不變，呼籲和平解決兩岸問題。

在長達4個小時左右的美日韓峰會上，通過了三份成果檔案，分別為名為《大衛營精神》（Sprit of Camp David）的共同聲明、明確三國合作大架構的《大衛營原則》（Camp David Principles）、在危機狀況下三國承諾相互合作的《協商約定》（Commitment to Consult）。

《大衛營原則》寫明，將推進基於共同價值觀的「自由開放的印度太平洋」，強烈反對憑力量和脅迫單方面改變現狀的嘗試。三國在《大衛營原則》中表示，美日韓融為一體時更加強大，正式表明今後數年間將持續合作。美日韓認為，三國安保合作的目的是促進和增進區域和平與穩定。表示了維護主權、領土完整、和平解決爭端和使用武力的原則；要求增進法治、保障地區和國際安全，再次確認了共同應對烏克蘭問題的原則。

在峰會後召開的聯合記者會上，岸田文雄指出，「使三國戰略性合作的潛力開花結果，是時代的需要」。他還說：「我們將把《大衛營原則》視為新的指南針，大力落實具體合作。」

岸田提及加強對朝遏制力的基調，稱三方就始終敞開與北韓的對話大門達成共識。就對華戰略，岸田文雄表示，在強烈要求採取負責任行動的同時，爭取構築穩定的建設性日中關係是日方的一貫立場。

拜登對在國際會議以外的場合專程舉行美日韓領導人會談，評價稱「創造了歷史」，表示三國合作的「新時代」已經開啟，強調達成共識的內容並非一時性，將帶來制度性變化。他說，現在是美日韓三邊合作夥伴關係的新時代，韓國、日本是不可或缺的得力盟友。他指出，美日韓三方合作將惠及本地區乃至全球。

尹錫悅在記者會上表示，三方確認了「面向新時代的三邊合作」的意志和可能性。他強調，美日韓基於自由、人權、法治等核心價值的價值觀同盟將為促進世界和平、繁榮奠定堅實基礎。他說，三方開啟全面合作時代，是基於三國對攜手為全世界的自由、和平、繁榮作出巨大貢獻的自信。

美日韓三國還達成了「聯合應對共同威脅」的協議，該內容以另行簽署的美日韓《協商約定》的檔案再次予以正式化。《協商約定》寫明，美日韓領導人承諾，在面對影響三國集體利益和安全的地區挑戰、挑釁及威脅時，三方將迅速協商，進而協調應對行動。

拜登說：「我們都致力於彼此迅速磋商，以回應我們任何一國受到的威脅，不管其源頭在哪裡。」他補充說：「這意味著，只要該地區發生了危機，我們都會有一條熱線，分享訊息並協調我們的回應。」

拜登沒有直接提及中國，但是他說，三國領導人重申致力於維持台海的和平穩定，並應對經濟脅迫。

上述《大衛營原則》寫入今後美日韓保持合作的方針。美日韓領導人在峰會後簽署了名為《大衛營精神》的共同聲明，該聲明即以《大衛營原則》為基礎，包含三國具體合作的內容。《大衛營精神》談到台灣時同樣重申，台海和平穩定作為國際社會安全與繁榮不可或缺要素的重要性，對台灣議題的基本立場不變，呼籲和平解決兩岸問題。

《大衛營精神》強調，對於日韓防衛，包括核嚇阻在內的美國的「延伸嚇阻」（extended deterrence，指美國為盟友提供核保護傘）是牢固的。三國確認力爭年內啟動有關北韓發射彈道飛彈情報的即時共享。日本自衛隊與美韓兩軍的聯合訓練將定期舉行。

美日韓決定，首先在元首、外交部長、國防部長、國家安全顧問等四個最高層面每年至少進行一次協商工作。另外還決定召開三國財長會議，新出台了商務、產業部長級年度協議機制。同時，決定新設美日韓和印太對話、美日韓開發政策對話、成立美日韓網路合作工作小組，並在多方面共同進行政策調整。