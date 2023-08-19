徐千晴飾演女團團長，參與彩排。（全民大劇團提供）

現職新竹市府發言人的徐千晴加入全民大劇團舞台劇《丞相，起風了》演出，飾演女團團長。她曾於大陸就學並被星探挖掘，參與過200多支廣告、電視劇作品，徐千晴曾於上節目宣傳時分享，成為政治工作者前，就有心理建設，知道「光是踏進去，就會有一半的人討厭你。」但遇到網路不理性的言論攻擊，還是會讓人受挫，「尤其身邊的親人、朋友，因為不實的言論而對我產生懷疑，是最令我難受的。」

導演謝念祖分享會找徐千晴參與，在於要飾演的女團團長在劇中是被網路霸凌的角色，「而在台灣，最常被網路攻擊的除了藝人、啦啦隊，就是年輕的女性政治人物。」徐千晴笑說自己是毫不猶豫就接下挑戰，「網路是一個毫無節制的輿論空間，大人在其中都深深受到影響，何況是還沒有成年的年輕學子們？」她也開玩笑地說，「政治工作壓力相較是比較大的，來排練場反而成為近期療癒自我的方式。」這次參與演出也是純公益性質，演出費劇團已全數轉為票券捐給公益團體，期待把正能量帶給來看戲的觀眾。

《丞相，起風了》將於8月20日竹北演藝廳演出。