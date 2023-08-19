星展（台灣）銀行整併花旗消金業務，遭客戶抱怨合併過程充滿亂象，包括個資有誤、無法登入App等；金管會允諾將持續督促銀行強化服務效能，以符合客戶期待。

民進黨立委江永昌指出，星展（台灣）近日整併花旗消金業務後，躍升全台最大外商銀行，但自8月12日整併起，客戶頻頻反映個資有誤、發現銀行帳戶無法登入或App難以使用、客戶親自到分行但還無法變更提款密碼、無法領到提款卡和存摺等亂象。

金管會對此回應，星展（台灣）銀行雖於合併前強化演練，並在客戶反映後提升服務能量，但仍與客戶期待有落差，金管會將持續督促銀行強化服務效能，以符合客戶期待。

星展（台灣）8月12日整併花旗消金，進行主要系統與資料轉換，並將花旗分行換上星展招牌。星展集團執行總裁高博德日前表示，此項併購除了讓星展（台灣）消金業務成長至少加速10年，星展（台灣）每年營收將突破13億新幣（折合約新台幣300億元）。