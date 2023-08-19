許多人出國旅遊喜歡跟團，不過一名網友卻因此碰釘子，本以為撿到便宜，去韓國玩5天只要1.5萬，未料卻被帶去許多「購物站」，人參、保肝藥動輒上萬元，甚至整團13人被當地導遊帶進小房間，消費沒有達標就不許離開。貼文一出，引發熱議，有人直說自己也有類似的經驗，但也有人反批原PO，「看樣子就是沒做功課上來討拍」。

原PO在臉書社團《爆料公社》發文表示，他報名了韓國釜山5天4夜的旅遊團，團員共13人，每人費用僅要1.5萬元左右，其中還包含了小費1500元。前3天的行程都還算順利，韓國導遊不僅大方請喝酒，到各景點也會熱心地幫忙拍照，未料第4天卻出現變化。

原PO說，當天的行程共有「人參、保肝、彩妝」3個購物站，導遊先在車上表明，「要是不買，他會因此丟掉工作」，拜託整團旅客幫忙。到了「人參站」後，店員表示1盒有6瓶，要價新台幣3.7萬元，買一送一，但團員都沒有意願掏錢，雙方僵持許久，最後才勉為其難湊了6個人買下一盒。

結帳後，韓國導遊竟然瞬間臉垮下來，「超級無敵臭！」原PO表示，有團員聽到導遊和台灣領隊碎念「就那6個人合買一小盒…」接著一行人又驅車來到「保肝站」，韓國導遊繼續情緒勒索，「這趟可能是他最後一次帶團了，工作不保了，希望大家到保肝站能再給他最後一次機會」。

下車後，一行人全被關在小房間，門口還佔了2個人，原PO猜測，可能是為了防止團員不買東西落跑，才特派人顧門，接著店員開始兜售，一組4瓶的保肝藥扣稅後2.7萬元，全場沒有人想買，導遊還阻止眾人合資，甚至直接點名團員掏錢，僵持到下午1點好不容易「達標」賣出15瓶保肝藥，眾人才得以離開去吃午餐。

「真的把我們當盤子坑！」原PO表示，後來有人和台灣領隊反應，得到的回應是，「如果你們不想購物，應該就不能參加類似這種團」，氣得原PO上網發文，「以後我也不會再去韓國了」，認為旅行社為了賺錢，放任台人被坑殺，希望藉此提醒其他消費者，跟團旅遊務必要睜大眼睛。

貼文一出，引發熱烈討論，「我以前去韓國5天9800元，沒有強迫購物想想賺到了」、「一樣的天數在台灣旅遊要多少錢？賠錢生意誰要做」、「你想佔便宜，別人也要啊」、「看樣子就是沒做功課上來討拍」、「吃米要知道米價」、「我也是刷卡買了快5萬的人參膠囊，不然全被關小房間」。