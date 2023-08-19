大陸商務部4月宣布將對台灣展開貿易壁壘調查，初步調查認定，台灣對大陸存在貿易壁壘，並將研究中止或部分中止ECFA項下給台灣關稅優惠。媒體人謝寒冰表示，民進黨政府應該做一件事，就是趕快評估我們的產業會受到怎樣的損失。

謝寒冰今(19日)在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，ECFA中止大概八九不離十，是我們做過頭，一開始談的時候，2400多項，總統蔡英文說是「糖衣毒藥」，民進黨也把它批得一文不值，台灣人賺得好幾十億美元利潤之後，被民進黨「糖衣毒藥」已經增加到2509項，代表民進黨執政後還偷偷使用。

針對ECFA，謝寒冰指出，大陸並沒有要特別為難台灣，就是回到正常。叫民進黨去跟中共談判，已經不可能發生，比如用WTO的架構去談，民進黨可能沒有想要去談。因此，政府應該要做一件事，就是趕快評估我們的產業會受到怎樣的損失。

謝寒冰接著舉例說，這就像強制勒戒，會有禁斷反應。政府要怎樣幫助廠商去度過這段「禁斷期」，就要好好想出答案來，這是政府最起碼該做的事。