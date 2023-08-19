阿妹今與愛徒葛西瓦同台合作。（Courtesy of SUMMER SONIC 2023提供）

張惠妹（阿妹）19日起連2天受邀參與日本人氣音樂節「2023 Summer Sonic」，逾30分鐘演出一連送上〈開門見山〉、〈當我開始偷偷地想你〉、〈三天三夜〉等8首歌，阿妹還特別以日文獻唱鄧麗君的〈我只在乎你〉，讓現場2萬名歌迷相當驚喜，難得下午演出的她更幽默說：「我好像真的沒有這麼早開始唱歌過。」逗樂所有人。

張惠妹近期正在大陸進行「ASMR巡迴演唱會」，多年未參加音樂節的她，趁此次赴日演出充電，今率先在東京千葉海洋球場登上MOUNTAIN山舞台，是這次活動最大的室內場地，也是阿妹第一次跟金曲獎製作人荒井十一合作，許多新的編曲讓現場歌迷大呼過癮；其中，阿妹將〈我最親愛的〉結合鄧麗君經典歌〈我只在乎你〉日文版成為組曲，讓許多思鄉的遊子在台下聽得潸然落淚，全場為之動容。

此外，阿妹唱到〈你想幹什麼〉時，愛徒葛西瓦意外現身台上合作Rap，師徒同台再掀演唱會高潮。由於阿妹的樂迷遍佈全世界，今開唱現場湧進人數比原先預估的1萬人足足多了1倍，令主辦單位相當驚訝，再次證明天后魅力無國界；唱完東京場，阿妹隨即率團隊乘坐新幹線赴大阪，提早為明天開唱的Summer Sonic大阪場演出做準備。