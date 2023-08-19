鍾岳軒（左二）與黃柏峰上演換換愛（左三）。（LINE TV、TVBS提供）

愛情輕喜劇《機智職場生活》下周三即將迎來大結局，為回饋粉絲支持，特別在今（19）日舉辦小型粉絲見面會，鍾岳軒、黃柏峰、鄭豐毅、陳彥廷、鄭芯恩、馮容潔等６位主要演員現身與粉絲們近距離互動，還首度公開「川咪CP」黃柏峰、馮容潔的「一刀未剪版」求婚影片，讓馮容潔直言：「跟大家一起看很害羞，好險接吻的地方很快就剪掉了。」

見面會進行到「提問環節」時，有熱情粉絲許願，希望能看到「川咪CP」拌嘴吵架，因此兩人直接上演一段黃柏峰鬧脾氣，馮容潔使盡全力哄男友的戲碼，由於馮容潔撒嬌太過可愛，甜蜜氛圍瀰漫全場，觀眾當場起鬨要他們「親下去」，讓兩人超害羞。

原以為會延續粉紅泡泡路線，沒想到下一位觀眾話鋒一轉，竟提出想看「鍾岳軒壁咚黃柏峰」的畫面，使得全場笑翻，鍾岳軒也不改幽默本性，開玩笑說：「你知道我等這一刻等多久了嗎？我真的受夠鄭芯恩了！」而這場「壁咚風波」，同時還掃到身兼主持人的「小胖」鄭豐毅，被cue要先跟陳彥廷示範壁咚，全員上演「換換愛」，讓粉絲看得相當開心。

鍾岳軒、黃柏峰、陳彥廷、鄭芯恩、馮容潔也分成兩隊，和粉絲一起玩遊戲，分別進行「合照挑戰圖片」「比手畫腳」「默契接球」等三個項目，但由於黃柏峰不擅長玩遊戲，儘管和同隊的馮容潔傾盡全力，仍然敵不過鍾岳軒、陳彥廷與鄭芯恩，最終以3：0落敗，中途還被嗆是「遊戲黑洞」，讓黃柏峰很無奈，一度假裝生氣離席。

《機智職場生活》將迎來大結局，演員們感到既開心又不捨，鍾岳軒坦言：「今天見到粉絲，會覺得是不是一切都要結束了，這是一部對我們都很重要的作品，很謝謝有這個機會可以讓我們發揮長才，可以在角色上面受到大家喜愛，對我們來說都是很珍貴的事情，希望未來大家也可以繼續喜歡我們，陪伴我們成長。」

《機智職場生活》LINE TV 每週一、週三 晚間8點，全網首播。TVBS 劇在一起YouTube頻道每週二、週四 晚間9點半，TVBS 42頻道每週六晚間10點，準時播出。