女星祈錦鈅以精緻外貌和傲人G罩杯好身材聞名，長相神似韓女團TWICE成員周子瑜，讓她也有「G級子瑜」美名。祈錦鈅今年5月閃婚圈外男友A先生，更無預警宣布懷孕喜訊，目前已懷胎6個多月；最近祈錦鈅挺著巨肚做家事，身體已有點無法負荷，她曬出躺床照自嘲「被三顆球壓」，超兇畫面掀網暴動。

祈錦鈅8月初公開自己懷孕喜訊，日前才更新胎兒已經26週，相當期待寶寶的誕生，今（19日）她在IG限時動態分享自己挺巨肚做家事，原本可以活蹦亂跳，現在只是打掃家裡和丟垃圾，身體就極度不適，快撐不太住，甚至腰椎尾椎痛到走路就痛。

祈錦鈅形容自己躺床像是被三顆球壓。（圖／摘自祈錦鈅IG）

沒多久祈錦鈅又更新自己累得躺在床上休息的畫面，只穿著居家服的她露出6個月的孕肚，本來就超傲人的G罩杯身材，現在看起來更兇猛，她只無奈地自嘲，「三顆球壓著有點不能呼吸」；之後還上傳先生幫自己擦乳液的影片，閃瞎粉絲。

廣大網友看到祈錦鈅胸部快溢出衣服的日常照，忍不住驚呼，「最辣孕婦在這裡」、「太兇的啦，這三顆球一看就很有份量」、「羨慕妳先生，能有這麼兇猛的老婆耶」、「好好照顧自己，孕婦好辛苦喔」。