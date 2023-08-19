李玟生前控訴《中國好聲音》的音檔在網路曝光後，雖然節目組立刻發聲澄清，表示錄音遭惡意剪輯，仍難平息風波，相關話題持續延燒，現又有網友發現，節目簡介悄悄拿掉李玟名字，還疑似找水軍留言帶風向。

李玟被《好聲音》侮辱的音檔和影片曝光後，遭到網友紛紛揚言抵制，即使節目組火速發聲指錄音是經惡意剪輯，並表示之前有的誤會經溝通已消除，但此番解釋仍讓外界難以信服，加上有學員、藝人發聲力挺李玟，讓節目組成為眾矢之的。

現網友瘋傳《中國好聲音》將李玟從簡介中除名，固定導師陣容只有梁靜茹、廖昌永、李克勤及李榮浩，卻不見從第7集頂替廖昌永的李玟，引起網友不滿「這就是你們說的尊重逝者、願逝者安息嗎？」、「說一套做一套」、「太欺負人了」。

網路出現幫《好聲音》說話的言論。（圖／翻攝自網易娛樂）

此外，部份平台的留言區近來也出現替製作單位說話的言論，幾乎都是「李玟已和解」、「不要再消費逝者」等，不過IP位置都在浙江，也讓外界猜測是電視台找來的水軍。