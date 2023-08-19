SHOHEI OHTANI GRAND SLAM FOR NUMBER 43!!! THEY WALKED THE BASES LOADED TO GET TO THIS MAN!!! pic.twitter.com/C1yWPwEbEF — Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) August 19, 2023

WE GOT AN INNING ENDING TRIPLE PLAY TO END THE 9TH AND KEEP THE GAME TIED IN ANAHEIM!! pic.twitter.com/q79APAfo7u — Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) August 19, 2023

The Angels become the first team since the 1857 Albuquerque String Beans to hit a grand slam and turn a triple play in an extra innings loss. It was the night cap of a double header. They blamed the loss on not being able to see, as it was before the invention of the lightbulb. — Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) August 19, 2023

全壘打數高居美聯第一的大谷翔平，19日炸出石破天驚的滿貫炮，本季第43轟追上國聯歐森（Matt Olson），不過天使投手未能守住領先優勢，儘管出現提振士氣的三殺守備，卻還是以6比9敗給光芒，根據美國知名博弈網站「DraftKings」作家卡拉比斯（Jared Carrabis）消息，天使成為自1857年後，同場打出滿貫炮、上演三殺守備，最終仍苦吞敗仗的球隊。

首局雙方各拿1分，天使率先拉開比數，頭一次打大聯盟比賽的新秀尚奈爾（Nolan Schanuel）第2局挺住壓力，選進保送製造滿壘局面給大谷翔平，光芒一記高角度卡特球被掌握，剛好越過右外野全壘打牆，大谷幫助天使一口氣進帳4分，但是先發投手安德森（Tyler Anderson）表現不佳，把分數全都吐了回去，安德森只投4局丟5分狼狽退場。

9局上兩隊6比6平手，光芒利用天使守護神艾斯特維茲（Carlos Estevez）不穩搶攻一二壘，此時前面完成3安猛打賞的拉米瑞茲（Harold Ramirez）卻敲成滾地球，游擊手看了三壘跑者迪亞茲（Yandy Diaz）逼退對方，接著完成6-4-3雙殺，迪亞茲卻仍執意闖本壘，所幸一壘手尚奈爾夠機警，傳球到本壘將迪亞茲觸殺，天使上演三殺守備化解危機。

天使下個半局有結束比賽的機會，可惜大谷翔平在1出局一二壘有人時被三振，祖瑞（Brandon Drury）也未能建功。10局上艾斯特維茲續投，這次他就沒有這麼幸運，遭光芒3支安打襲擊丟3分，天使最後半局反攻無力，終場6比9吞敗。卡拉比斯指出，上支敲出滿貫彈、上演三殺守備還輸球的隊伍是Albuquerque String Beans，當時他們是打雙重賽的夜場，在視線不佳的情況下導致輸球，因為那時候電燈都還沒有問世。