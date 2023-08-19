中華男子1隊謝雅仁／吳信賢19日在2023台中銀行亞洲沙灘排球公開賽8強賽中，一路與泰國糾纏，尤其是在第2局處於劣勢情況，啟動追成20比20，雖然救了6個賽末點，但最後仍以24比26讓出，也讓出4強的門票。

2023台中銀行亞洲沙灘排球公開賽今日在湖西鄉隘門沙灘進行16強淘汰賽，中華隊的謝雅仁／吳信賢、徐雅萱／潘姿怡分別擊敗日本與澳門順利晉級8強，但在下午的8強賽中則不敵泰國1、日本1止步。

16強賽淘汰賽今天上午進行，上午8：30由女子組徐雅萱／潘姿怡率先登場，對手是澳門2隊TAM Kinteng／LEI Kenglai 中華隊以直落2（21比12、21比6）拿到8強的門票；下午8強賽則以15比21、15比21不敵泰國止步未能再追擊。

晉級4強的女子隊分別是日本1、日本3、萬那度、澳洲2；爭奪最後金銀銅牌得主。

男子1隊謝雅仁／吳信賢面對實力強勁的日本，一開賽雙方互咬比數，戰至7比7後連謝雅仁／吳信賢拿3分趁機拉開比數，自此之後維持3至5分領先的優勢，不過在20比17後共錯過4局點，22比21後靠對方扣殺出界才驚險23比21拿下；次局謝雅仁／吳信賢在2比5後打出一波7比1攻勢逆轉取得領先，一直維持優勢，20比17後因對方攻擊掛網以21比17收下勝利。

下午的8強賽，謝雅仁／吳信賢迎戰泰國1隊T.Pithak／T. Poravid，17比21落敗，第2局中華隊改變戰術打點、打巧，一路緊咬泰國，泰國無法拉開比數，只維持領先2分的差距，中華隊硬追到20比20，謝雅仁／吳信賢聯手救了6個賽點，最後以24比26讓出，也讓出4強晉級的門票。

謝雅仁表示，今天連趕兩場對手都相當的強勁，日本1隊是日本極培養的組合，至於下午的泰國則是亞錦前三名的組合，兩場比賽都是最佳的考驗，對日本由於風勢過大日本失誤過多拿下，下午面對泰國則是硬碰硬的，他認為先天的身高差異是落敗的原因。

吳信賢則認為，比賽最大的對手一直是自己，他個相當珍惜此次比賽的經驗，尤其是今天兩場比賽，他個是享受比賽中的每一球。

男子組晉級4強的則是日本2、紐西蘭、泰國1、澳洲1