專家呼籲孳生源清除是防疫重中之重。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

台南今天新增60例本土登革熱確診病例，累計達1620例，面對疫情嚴峻，台南市政府衛生局今起展開擴大區塊防治，針對疫情熱區永康區、東區與安南區大規模噴藥1500戶，疾管署登革熱諮詢委員杜武俊說，台南建置有病媒蚊密度調查表、疾管署也有登革熱地圖，民眾滑手機也能掌握住家附近有無病媒蚊及登革熱動態，呼籲民眾一定要有防疫觀念。

台南市今天新增60例分別為永康區20例、東區10例、安南區8例、仁德區5例、南區4例，北區、中西區及安平區各3例，歸仁區、新化區、南化區及左鎮區各1例。目前累計1620例，其中南化區今天首見病例，疫情已擴及22區。

台南市1620例中又以永康區病例數持續居高不下，目前已累計482例，其次為東區436例以及仁德區247例、安南區192例。

鑒於登革熱疫情持續嚴峻，登革熱防治中心今天辦理施藥人員教育訓練，防治中心主任蘇世斌提醒，台南各區都屬於一日生活圈，均有登革熱疫情發生風險，目前南市22個區出現本土確診病例，每區都應提高警覺，加強平時防疫整備。