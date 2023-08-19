副總統賴清德19日出席中華民國藥師公會全國聯合會第十五屆第二次會員代表大會晚宴，上台致詞外並與來賓合影留念。（姚志平攝）

中華民國藥師公會全國聯合會今天（19）舉辦第15屆第2次會員代表大會，副總統賴清德、行政院長陳建仁、立法院長游錫堃等人應邀出席。藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，今年10月將由台灣主辦亞洲藥學會年會，將有24個國家、3000位藥師來台，「我們要將中華民國的國旗送到亞洲藥學會，向全世界說，中華民國和中華人民共和國，一邊一國！」

新冠疫情終於解封，黃金舜致詞表示，三年的新冠疫情期間，藥師公會跟著疫情指揮中心的腳步，從口罩實名制、防疫酒精配送、快篩實名制、抗病毒藥物配送、藥師送藥到府，沒日沒夜的付出，藥師的能力政府和民眾都看到了。

黃金舜說，今年10月的亞洲藥學會年會將由台灣主辦，已經順利邀請到全國藥學會長、亞洲藥學會長以及24個國家的會長，率領3000位藥師來台，「我們要將中華民國的國旗送到亞洲藥學會，向全世界說，中華民國和中華人民共和國一邊一國，好不好？」

黃金舜提到，今年總統選舉非常重要，三組總統候選人中，只有賴清德是基層出身、最接地氣，過去當過國代、立委、台南市長、行政院長、副總統，現在是民進黨主席，賴清德從政腳步穩健，有智慧、有膽試、有國際觀，要讓賴清德帶領台灣人，台灣才有希望。

陳建仁致詞說，感謝藥師在疫情期間為國人付出很大的心血，花了很大的精神，站在第一線不畏艱難做出最大的服務，全台灣2300萬人要跟大家說一聲感謝，「你們的表現讓全世界都看到，你們真的很棒，台灣有你們真好！」

陳建仁提到，疫情之後，我們希望讓台灣觀光客提升到60萬人，加上亞洲藥學會年會帶來的3000人，估計一定可以達標；這次賴清德副總統經過美國到巴拉圭，是很成功的外交之旅，讓全世界看到台灣有一位這麼有國際經驗的總統候選人。

賴清德致詞表示，防疫視同作戰，戰爭來時保家衛國的是軍人，而疫情來時保家衛國的是醫事人員，每一位藥師都值得配戴一枚勳章，未來希望和藥師共同合作，達成「保健康、護台灣」兩大目標。