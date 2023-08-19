中華民國藥師公會全國聯合會今天（19）舉辦第15屆第2次會員代表大會，副總統賴清德、行政院長陳建仁、立法院長游錫堃等人應邀出席。藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，今年10月將由台灣主辦亞洲藥學會年會，將有24個國家、3000位藥師來台，「我們要將中華民國的國旗送到亞洲藥學會，向全世界說，中華民國和中華人民共和國，一邊一國！」
新冠疫情終於解封，黃金舜致詞表示，三年的新冠疫情期間，藥師公會跟著疫情指揮中心的腳步，從口罩實名制、防疫酒精配送、快篩實名制、抗病毒藥物配送、藥師送藥到府，沒日沒夜的付出，藥師的能力政府和民眾都看到了。
黃金舜說，今年10月的亞洲藥學會年會將由台灣主辦，已經順利邀請到全國藥學會長、亞洲藥學會長以及24個國家的會長，率領3000位藥師來台，「我們要將中華民國的國旗送到亞洲藥學會，向全世界說，中華民國和中華人民共和國一邊一國，好不好？」
黃金舜提到，今年總統選舉非常重要，三組總統候選人中，只有賴清德是基層出身、最接地氣，過去當過國代、立委、台南市長、行政院長、副總統，現在是民進黨主席，賴清德從政腳步穩健，有智慧、有膽試、有國際觀，要讓賴清德帶領台灣人，台灣才有希望。
陳建仁致詞說，感謝藥師在疫情期間為國人付出很大的心血，花了很大的精神，站在第一線不畏艱難做出最大的服務，全台灣2300萬人要跟大家說一聲感謝，「你們的表現讓全世界都看到，你們真的很棒，台灣有你們真好！」
陳建仁提到，疫情之後，我們希望讓台灣觀光客提升到60萬人，加上亞洲藥學會年會帶來的3000人，估計一定可以達標；這次賴清德副總統經過美國到巴拉圭，是很成功的外交之旅，讓全世界看到台灣有一位這麼有國際經驗的總統候選人。
賴清德致詞表示，防疫視同作戰，戰爭來時保家衛國的是軍人，而疫情來時保家衛國的是醫事人員，每一位藥師都值得配戴一枚勳章，未來希望和藥師共同合作，達成「保健康、護台灣」兩大目標。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。