為了遏止違法、違規歪風，豐原警分局每日夜間於該路段執行封閉式路檢，加強攔檢往來車輛，共計舉發超速3件、無照駕駛9件、任意改裝車輛9件及通報噪音車3件。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市豐原區日前有青少年於公老坪興農山莊群聚妨害安寧行為，在警方巡邏車到場後即一哄而散，有人錄影上傳抖音，引發關注。警方調閱監視器針對群聚的1輛汽車及19輛機車駕駛逐一訪談，更揪出現場就有3人在山莊前彎道「壓車」，經方17日通知到案說明，並依公共危險罪嫌移送法辦。

台中市警察局豐原分局19日指出，警方針對網傳影片中群聚的1輛汽車及19輛機車駕駛列冊並逐一訪談約制，多數青少年在警察找上門後才嚇到表示「下次不敢了」；警方也在執行勸導過程中，引述近期網路爆紅影片「山道猴子的一生」，勸戒相關少年、少女切勿因追求網路關注，一時的風光與快樂，造成無法挽回的憾事。

豐原警分局表示，警方在過濾監視影像過程中，另發現30歲的江姓駕駛等3人就在興農山莊前彎道來回「壓車」，如同影片「山道猴子的一生」主角一樣透過飆車競速，透過危險駕駛的行為尋求關注，顯已妨害公眾往來安全，經傳喚製作筆錄後，依刑法公共危險罪嫌移送法辦。

為了遏止違法、違規歪風，豐原警分局每日夜間於該路段執行封閉式路檢，加強攔檢往來車輛，共計舉發超速3件、無照駕駛9件、任意改裝車輛9件及通報噪音車3件。

豐原警分局分局長劉其賢表示，警方將針對該區域持續規畫專案勤務，以優勢警力強力執法，遏止競駛妨害安寧歪風，並呼籲汽、機車駕駛人切勿任意改裝車輛飆速及製造噪音，除易造成交通危險外，且影響民眾生活品質，警方將嚴正執法，營造寧靜居住環境及確保民眾行車安全。

此外，針對經常深夜遊蕩青少年警方秉持關懷的精神，以「山道猴子的一生」影片主角為鑑加強勸導，並透過與青少年家長的聯繫互動，以家庭管教約束力量，來引導青少年從事正當休閒娛樂，避免違規偏差行為不慎鑄成大錯。