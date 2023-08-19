中國公安部近日聯同泰國、緬甸、寮國警方在泰國清邁舉行針對電信詐騙的專項打擊行動啟動會，首次宣布建立綜合協調中心，嚴打區內人口販運、綁架、非法拘禁等犯罪。

央視網等陸媒日前披露，對於電信詐騙、賭博詐騙等衍生出的人口販運、綁架、非法拘禁等犯罪，中國公安部、泰國警察總署、緬甸警察總部、寮國公安部15至16日在清邁聯合舉行專項合作打擊行動啟動會。

報導指出，各方決定在清邁共同建立專項行動綜合協調中心，展示4國警方團結合作、嚴打電信詐騙的決心。

緬甸北部等東南亞邊境地區電信詐騙情形猖獗。報導表示，大量中國公民在高薪的誘惑下被騙到境外，受到非人虐待。最新一起案件是擁有高學歷的中國科學院張姓博士1年前被騙至緬甸KK園區，每天被逼工作18小時，至今未脫困。

中國公安部數據顯示，菲律賓、柬埔寨、馬來西亞、越南、緬甸等國是境外電信詐騙的主要聚集地，其中緬北作案數量占68.5%。

中共中央政法委上月底曾召開全體會議，提出依法從重打擊境外電信網路詐騙。分析人士當時解讀，官方這次表態意義重大，顯示管理部門重視程度較高，「依法從重打擊」代表將有更大的打擊力度。

中、泰、緬、寮4國警方舉行電信詐騙專項打擊行動啟動會的前一天，中共中央政法委秘書長誾柏在中國國家反詐中心調研座談時強調，依法打擊電信詐騙犯罪「事關人民切身利益，事關社會大局穩定，事關經濟金融安全，黨中央高度重視」。