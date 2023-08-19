文化局長張䕒育、青年局長邱兆梅、板橋區長陳奇正迎請台北霞海城隍廟城隍爺、城隍夫人、月老蒞臨駐駕板橋林家花園。（王揚傑攝）

活動邀請3對新人共襄盛舉。（王揚傑攝）

新北市文化局連續第17年邀請台北霞海城隍廟駐駕板橋林家花園，共同推廣及保存傳統七夕民俗節慶，今年首度與青年局、府中商圈店家合作推出一日迷你市集，今年以「夏日正甜七夕良緣」為主題，今（19）日上午由文化局長張䕒育、青年局長邱兆梅、板橋區長陳奇正與林園志工迎神隊伍迎請台北霞海城隍廟城隍爺、城隍夫人、月老蒞臨駐駕1日，為未婚男女祈求良緣。

林園一日迷你市集現場除有易經愛情姻緣卦及線上測字體驗、多場音樂演出、花藝DIY之外，今年特別規畫擲筊比賽，連續「聖筊」最多的幸運得主，可獲得1條純金飾心願手繩、七夕文創品以及拜月老禮盒，趣味滿點。此外，今年七夕期間的府中雙城十分有看頭，同時段府中廣場還有2023「Just Fun新北」街頭文化節活動，連續兩周周末辦理市集、塗鴉、街舞等系列活動，新舊融合全新美學再出發，在板橋古城中打造出有趣的生活文化場域。

張䕒育表示，現場不僅可體驗祈福、擲筊大賽、解說姻緣命理及花藝DIY等多元活動，文化局也加碼與青年藝術家合作推出許願令牌、天賜良緣鑰匙圈等限量七夕文創品，至汲古書屋文創賣店消費達200元以上，還能參加抽獎，讓今年的「霞海月老來林園」活動增添新情趣。

邱兆梅表示，青年局在西洋情人節「愛的泡泡在府中」活動，深受年輕人喜愛，本次特別和文化局合辦七夕情人節活動，結合國立師範大學創新育成中心青創團隊「更氧實驗室」，製作限量款七夕月老禮盒，只送不賣，還有限量好吃的甜蜜蜜霜淇淋，炎炎夏日，要讓大家一起品嘗幸福的好味道。