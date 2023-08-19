針對副總統賴清德過境美國，共軍於台海周邊舉行海空等兵力聯合演訓。國防部今(19日)公布，已偵獲42架共機出海活動，其中26架共機逾越中線、延伸線。國民黨台北市議員徐弘庭認為，此次中共軍演比較有自制，是演給內部人看的作為，但相比去年8月、今年4月的軍演，強度有慢慢升高，但台灣民眾的警覺性正在下降，這是一大警訊。

徐弘庭今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，民眾對於中共軍機越過海峽中線的數量的感覺，慢慢變成疫情的確診個案數字時，有兩件事對台灣很危險，中共軍演「常態化」、「溫水煮青蛙」。他強調，過去一直講「反介入區域拒止」，但之前每個月都能聽到美軍驅逐艦在台灣海峽自由航行，但最近就比較少進入台灣海峽這一段，這對台灣來說是一個警訊。

對於此次中共軍演，徐弘庭解讀，是比較有自制、演給內部人看的作為；與前幾次軍演比較，去年8月時任美國眾議長裴洛西訪台引發中共環台軍演，讓台灣失去台海中線，今年4月總統蔡英文訪美會悟美國眾議長麥卡錫，台灣喪失鄰接區以及軍力後撤到東部的計畫。

但徐弘庭指出，前後兩次中共軍演的強度越來越升高，但民眾的感覺並不一致，裴洛西那次民眾會感覺危險一觸即發，但到今年4月的軍演民眾卻感覺有點像「狼來了」，這次也是一樣的狀況，中共的軍機架次、演習強度都在慢慢升高，常態化正在建立當中，但民眾的警覺性正在慢慢下降，這是很危險的事情。

他也分析，此次民眾對軍演的反應沒有很強烈，部分原因是賴清德此次出訪非常低調，搭乘民航機、過境美國時不與實質的美方官員會面，民進黨正在打的算盤，就是要避免事態演變成去年裴洛西訪台那樣，因為這對綠營選舉有傷，但若是像麥卡錫那次一樣，共軍做共軍該做的事，但台灣民眾不要那麼緊張，民進黨選情就不會有事。