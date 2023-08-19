前旅美好手林子偉加入中職首場出賽擔任樂天桃猿先發游擊手、打第6棒，1局上首次守備機會就發生失誤，6局下從統一獅黃竣彥手中敲出左外野平飛安打，中職首安在第3打席出爐。

1局上獅隊率先展開攻勢，陳傑憲二壘安打，陳重廷二壘滾地球推進壘上跑者，蘇智傑敲出游擊方向滾地球，林子偉行進間接球沒能接到，紀錄組認定為失誤，三壘跑者跑回球隊第1分。

1局下輪到桃猿進攻，開路先鋒陳俊秀二壘安打，2出局後朱育賢保送、梁家榮二壘打，林子偉首度站上中職打擊區，連看4顆壞球獲得保送上壘。

3局下2出局無人在壘，林子偉再次站上打擊區，在2好1壞時揮空遭到三振，吞下中職首K。6局下林子偉是該局首位上場打擊的打者，在1好2壞球數領先的情況下敲出左外野平飛安打，中職首安出爐。

而今年桃猿球團在球員上場打擊時都會在觀眾席兩側LED跑馬燈上秀出球員小檔案，林子偉喜歡吃海鮮、壽司，出門郊遊，沒有喜歡的動物，偶像是鈴木一朗，小時候夢想是要上大聯盟，下輩子想當一個凡人。