副總統賴清德結束出訪巴拉圭行程後，大陸解放軍東部戰區隨即宣布8月19日起在台灣周邊進行海空聯合演訓。退役中將帥化民發現，大陸這一次軍演增加了運輸機及武裝攻擊直升機，「很奇怪」。

帥化民今(19日)在政論節目《新聞大白話》中表示，基本上，美國對賴清德過境的規格很低調，照理講，應該不會引起這麼大的軍演。因為軍演跟繞台訓練不一樣，軍演是有劇本的、有針對性的。因為美國把韓國、日本拉到一邊，搞「小北約」，讓中國大陸很不爽，所以東海演習除了警告台獨以外，也是警告美、日。

帥化民更點出，因為以前演習都是戰鬥機、電偵機，為空中打擊的編組。而這一次軍演，裡面加了運輸機及武裝攻擊直升機，很奇怪。

帥化民還以當過傘兵的經驗表示，這次犯台的想定裡面，由於大陸還有12000個傘兵，所以第一波空中攻擊、火箭砲攻擊，就能把桃園機場周邊的防空系統打乾淨，運輸機則可把傘兵丟下來，把機場整個清乾淨，大批民航機、運輸機就可以機降，便能控制我們的國際機場，這是配合他們登陸作戰的一環。

帥化民接著點出，像武裝直升機可帶著突擊隊下來，把機場、碉堡掃乾淨。所以看到這小小徵候，他認為，這次演習，是有針對性、有計畫的作戰演習。