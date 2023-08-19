新北市市政顧問、蘆洲義警中隊長楊宗翰體恤警察同仁，在太陽底下值勤疏導交通、打擊犯罪，17日前往蘆洲警分局致贈冰棒及蔬菜水果慰勞警察同仁，能在酷暑當中冰涼一下。(黃敬文翻攝)

新北市五股青天宮欣逢閻羅天子「包青天」渡台濟世286週年紀念日，19日舉行祝壽酬神活動，蘆洲分局受邀前往，由防治組實施婦幼安全宣導，讓大家遠離網路交友的陷阱；另外新北市市政顧問暨蘆洲義警中隊長楊宗為翰體恤警察同仁在酷暑中維護治安，打擊犯罪，日前也致贈冰棒及蔬菜水果慰勞警察同仁，盼能在酷暑當中冰涼一下。

位在五股更寮地區的青天宮建廟安座於1983年，是當地信仰中心，每年皆會前往祖廟三條崙海清宮謁祖進香，延續香火；蘆洲警分局為落實推動「社區警政再出發」，因應青天宮祝壽酬神活動帶來的人潮，蘆洲分局更寮派出所副所長劉榮雄、警員陳建中及防治組家防官吳旻松趁此機會，前往現場向鄉親們進行「交通安全」、「反詐騙」及「婦幼安全」等相關警政宣導。

家防官吳旻松則向在場鄉親宣導各年齡層孩子使用社群網站、通訊軟體、手機遊戲皆已成常態且無可避免，但時下常見詐騙案件中遭詐取的未必只有財務跟感情，更多的是騙取不雅照(影)片，在暑假期間家中學童及青少年使用網路機會較多，家長應多加注意提醒孩童婦幼安全觀念，避免遭騙錢財及傳送私密照片。

另外新北市市政顧問、蘆洲義警中隊長楊宗翰體恤警察同仁，在太陽底下值勤疏導交通、打擊犯罪，17日前往蘆洲警分局致贈冰棒及蔬菜水果慰勞警察同仁，能在酷暑當中冰涼一下。

楊宗翰除致贈蘆洲警消單位發送500支冰棒外，也購買5箱160顆水梨，致贈予蘆洲7個警消單位，希望能藉由此舉慰勞辛苦的警消同仁。