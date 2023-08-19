經貿辦表示，關於陸方指控我方限制其產品進口一事，起因於兩岸分別於2001年12月及2002年1月加入WTO，當時雙方未就彼此貿易體制與措施進行協商，儘管大陸農工產品對台灣有重大影響，但我方展現善意，從未使用排除條款，以保留諮商空間，還逐步自主開放3,952項產品，迄今已准許9,840項農工產品進口。

鑒於我方並未違反WTO規範，陸方多年來亦從未要求協商，此時啟動貿易壁壘調查，完全欠缺正當性；中國商務部為進行調查而向我方發放問卷調查的對象及內容，亦違背WTO相關規範。

經貿辦強調，ECFA的目標是遵循WTO的基本精神，透過兩岸諮商逐步減少雙方貨品貿易的關稅和非關稅障礙，我方從未關閉協商大門，只要透過WTO諮商程序啟動協商，我方願與陸方依循WTO規範充分協商，以處理雙方關切的各項貿易問題。

但經貿辦也指出，依據WTO明文規定，大陸若根據自行調查結果採行片面措施，未經WTO爭端解決機制充分辯論及合法裁判，均違背WTO規範，我方絕不會坐視，亦將採取必要的防衛或反制措施。