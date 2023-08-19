中國海警本月初在南海仁愛礁海域以水砲襲擊菲律賓補給船後，菲律賓武裝部隊今天表示，他們將再次尋求為駐守在仁愛礁上一艘二戰時期遺留生鏽船隻的部隊提供補給。

路透社報導，菲律賓武裝部隊發言人艾吉拉（Medel Aguilar）在聲明中表示：「以此行使我們的主權權利和管轄權，是證明我們對於以規則為基礎的國際秩序抱持堅定信念，這樣的國際秩序支撐著區域的和平與穩定。」

中國海警船本月5日使用水砲和做出「危險」舉動，阻止菲律賓向仁愛礁（Second Thomas Shoal）上的少人部隊運送物資後，馬尼拉向北京提出外交抗議。

艾吉拉今天表示，馬尼拉呼籲有關各方尊重菲律賓海域的主權和管轄權，菲方並支持以和平方式解決爭端。

中國駐馬尼拉大使館沒有立即回應置評請求。中國海警本月7日表示，他們已告知過菲律賓「不得擅自派船隻前往仁愛礁」，也「不得向『坐灘』軍艦運送用於大規維修加固的建築物資」。