觀光局長張錫聰與氣象局長鄭明典陸續在7月退休，目前觀光局由副局長周庭彰代理局長、氣象局則是副局長程家平代理，而先前陸續傳出將由這兩人接掌首任署長。
另外，台鐵局也將於明年公司化，傳新任董事長為周永暉、總經理則是現任局長杜微，但工會力挺杜擔任董事長，周永暉如接掌觀光署，則將同步牽動相關人事布局。
對於各項人事案，王國材回應，俟行政院核定，會對外說明。
交通部觀光局與氣象局將於9月15日改制為署，針對新署長人選，外傳前者由曾任觀光局長的周永暉擔任、氣象署則由現任副局長程家平接掌，對於人事案，交通部長王國材說，俟行政院核定，會對外說明。
觀光局長張錫聰與氣象局長鄭明典陸續在7月退休，目前觀光局由副局長周庭彰代理局長、氣象局則是副局長程家平代理，而先前陸續傳出將由這兩人接掌首任署長。
另外，台鐵局也將於明年公司化，傳新任董事長為周永暉、總經理則是現任局長杜微，但工會力挺杜擔任董事長，周永暉如接掌觀光署，則將同步牽動相關人事布局。
對於各項人事案，王國材回應，俟行政院核定，會對外說明。
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