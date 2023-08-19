觀光局長張錫聰與氣象局長鄭明典陸續在7月退休，目前觀光局由副局長周庭彰代理局長、氣象局則是副局長程家平代理，而先前陸續傳出將由這兩人接掌首任署長。

另外，台鐵局也將於明年公司化，傳新任董事長為周永暉、總經理則是現任局長杜微，但工會力挺杜擔任董事長，周永暉如接掌觀光署，則將同步牽動相關人事布局。

對於各項人事案，王國材回應，俟行政院核定，會對外說明。