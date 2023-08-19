安孝燮多才多藝，除了唱歌、跳舞，還秀琴技。（D-SHOW提供）

韓國男神安孝燮出道​8年首次來台，今（19日）晚間在台大體育館1樓舉辦「THE PRESENT SHOW ： here and now 」粉絲見面會，2000張門票開賣瞬間秒殺，他深情獻唱〈I’m your man〉登場，一身水藍色襯衫搭配駝色寬褲，打扮十足男友風，還特意開第一顆扣子微露胸口，帥氣又不失性感，不過面對台下粉絲的熱情歡呼，讓他緊張到汗流不止，但仍害羞地用中文對著台下粉絲說「今天請多期待」。

由於今天全場坐滿，擔心兩旁的粉絲會看不清楚，安孝燮還貼心地主動把桌椅稍微往前挪，活動上，他也重現了《社內相親》、《浪漫醫生金師傅》、《雖然30但仍17》3部代表作中的經典橋段，更把經典台詞改成中文版，甜喊「反轉魅力爆棚」、「謝謝你存在，Biong Biong」，讓台下粉絲嗨翻。身為貓奴的他，又俏皮地戴上貓耳朵、貓掌，讓粉絲捕捉他的萌樣，更隔空和粉絲玩起大銀幕比愛心、摸頭殺，並抽多位粉絲上台與他合拍拍立得。安可環節時，他還特地走下台近距離與粉絲揮手，可說是相當寵粉。

曾當過3年練習生的他，也帶來舞蹈串燒，跳到第2首「BIGBANG」成員太陽與「防彈少年團」成員Jimin合作的〈Vibe〉時，安孝燮還脫掉外面的牛仔外套，僅剩下白色內搭背心，大秀精壯麒麟臂。多才多藝的他，最後搬出keyboard，一口氣彈了《不能說的秘密》鋼琴曲、在《社內相親》曾彈過的〈River Flows in You〉，還有自彈自唱〈Let it Be〉、〈Nothing’s Gonna Change My Love for You〉和〈Thanks〉共5首歌，為活動畫下完美句點。