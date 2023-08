安孝燮多才多藝,除了唱歌、跳舞,還秀琴技。(D-SHOW提供)

韓國男神安孝燮出道​8年首次來台,今(19日)晚間在台大體育館1樓舉辦「THE PRESENT SHOW : here and now 」粉絲見面會,2000張門票開賣瞬間秒殺,他深情獻唱〈I’m your man〉登場,一身水藍色襯衫搭配駝色寬褲,打扮十足男友風,還特意開第一顆扣子微露胸口,帥氣又不失性感,不過面對台下粉絲的熱情歡呼,讓他緊張到汗流不止,但仍害羞地用中文對著台下粉絲說「今天請多期待」。

由於今天全場坐滿,擔心兩旁的粉絲會看不清楚,安孝燮還貼心地主動把桌椅稍微往前挪,活動上,他也重現了《社內相親》、《浪漫醫生金師傅》、《雖然30但仍17》3部代表作中的經典橋段,更把經典台詞改成中文版,甜喊「反轉魅力爆棚」、「謝謝你存在,Biong Biong」,讓台下粉絲嗨翻。身為貓奴的他,又俏皮地戴上貓耳朵、貓掌,讓粉絲捕捉他的萌樣,更隔空和粉絲玩起大銀幕比愛心、摸頭殺,並抽多位粉絲上台與他合拍拍立得。安可環節時,他還特地走下台近距離與粉絲揮手,可說是相當寵粉。

曾當過3年練習生的他,也帶來舞蹈串燒,跳到第2首「BIGBANG」成員太陽與「防彈少年團」成員Jimin合作的〈Vibe〉時,安孝燮還脫掉外面的牛仔外套,僅剩下白色內搭背心,大秀精壯麒麟臂。多才多藝的他,最後搬出keyboard,一口氣彈了《不能說的秘密》鋼琴曲、在《社內相親》曾彈過的〈River Flows in You〉,還有自彈自唱〈Let it Be〉、〈Nothing’s Gonna Change My Love for You〉和〈Thanks〉共5首歌,為活動畫下完美句點。