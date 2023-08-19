好天氣即將回歸！明（19）日水氣逐漸減少，各地普遍多雲到晴，局部地區高溫可能達到36度，午後熱對流發威，中部以北及各山區有機會下大雨，預估下周一到下周五（8/21~8/25）回到典型的夏季午後雷陣雨天氣型態，又受到南風吹拂影響，各地氣溫升高，要提防曬傷、中暑的可能。
氣象局表示，明日各地多雲到晴，中部以北、東北部高溫約33、34度，南部、東部及東南部31、32度，局部地區恐飆36度高溫。清晨至上午中南部有零星短暫陣雨或雷雨，午後熱力作用影響，各地可能有雷陣雨，尤其是中部以北及各山區要提防局部較大雨勢。
氣象預報員林定宜表示，下周一到下周五少了低壓帶影響，水氣變得更少，恢復成夏季型午後雷陣雨的天氣型態，午後西半部及其他山區有局部短暫雷陣雨。
值得注意的是，臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》今日發文指出，預報資料顯示，下周午後降雨較集中在山區，平地受影響的情況將大幅減少，不過由於南風吹拂，各地氣溫升高，局部地區特別炎熱，要做好防曬、防中暑的準備。
至於短期內是否還會有颱風生成？該粉專指出，日本南方海面有機會發展新的熱帶擾動或颱風，不過往日本方向移動的可能性較大，預估到8月底颱風容易發展的位置將逐漸調整回南海、菲律賓一帶的海域，是否會影響台灣，後期預測不確定性高，仍有待觀察。
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