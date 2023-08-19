▲鎖管季現場大小朋友為了搶接「擲吉」的麻糬不亦樂乎，相當歡樂。（徐佑昇攝）

▲本年度鎖管季相當熱鬧，湧入來自各地的人潮，也讓在地商家收穫滿滿。（徐佑昇攝）

▲基隆市議會議長童子瑋表示，只要好好發展海洋文化，就能打造基隆未來的獨特品牌。（徐佑昇攝）

▲市議員許睿慈（中）現場推廣列入「基隆好物」的在地商家「博勝行」獨特的飛魚卵香腸，有真空包裝禮盒，適合送禮。（徐佑昇攝）

▲基市府為了本次活動設計了有趣的帆布袋，上方印有民眾經常搞混的魷魚、鎖管、小卷、軟絲、花枝等生物。由產發處長林鼎超（左）與市議員許睿慈（右）一同展示。（徐佑昇攝）

▲市議員陳冠羽表示，希望未來產發處可以聚焦深度挖掘屬於基隆海洋的「職人」文化，達到深度旅遊的目標。（徐佑昇攝）

▲市議員許睿慈現場幫在地商家推廣利用自製的「旋轉乾燥機」製作的一夜干。（徐佑昇攝）

基隆鎖管季「Chill海海」 90在地小吃文創攤位 笑嗨嗨一周末

基隆鎖管季邁進第19年，本次主題為「Chill海海」鎖管季於19日下午4點在碧砂漁港正式開幕。內容包括包含漁夫市集、舞台表演、DIY手作體驗等精彩的活動，現場還有免費鎖管可以品嘗。基隆市議會議長童子瑋表示，鎖管季是他最期待的節日，期望市府能繼續發揚海洋文化，建立基隆品牌。童並幽默說，產發處活動若辦得好，下次就會全力支持預算。

本次鎖管季活動在以往依據漁民習俗，當有新船入港時，船上會投擲麻糬等甜品讓民眾接住的「擲吉」儀式揭開序幕，由基隆市政府秘書長方定安與基隆市議會議長童子瑋、議員林沛祥、議員許睿慈以及議員陳冠羽共同頭出麻糬，讓大小朋友用籃子接住祝福，開心滿載而歸，相當歡樂。

議長童子瑋表示，鎖管季是他最期待的活動，而透過相關活動，包含漁會、海科館、八斗子、碧砂漁港等，加上大歷史場景的連結，讓基隆中正區未來會成為深度旅遊發展的核心，現在還很流行夜釣，只要好好發展海洋文化，就能打造基隆未來的獨特品牌。童也幽默表示，產發處鎖管季辦得好，下次預算就一定過。

市議員許睿慈表示，這次的攤位相當豐富，本來只想逛一下子卻發現逛不完，也在現場擔任起了行銷大使，推廣在地美食店家，如列入「基隆好物」的八斗子「飛魚卵香腸」就相當特別。許強調，鎖管季結合了在地的海味美食還有文創商品，以及碧砂漁港的優美海景與舞台表演，歡迎大家一起共襄盛舉。

市議員陳冠羽表示，鎖管季因為疫情停辦許久，除了現場這些在地攤位外，更希望未來產發處可以聚焦深度挖掘屬於基隆海洋的「職人」文化，達到深度旅遊的目標。

本次活動舉行相當順利，碧砂漁港充滿了難得的人潮，年輕爸媽帶小朋友出來逛街、遛毛小孩，也有民眾在草地野餐席地而坐欣賞海景，相當舒適。基市府表示，歡迎各地遊客來鎖管季聽音樂、看表演、品美食，享受最Chill的周末時光。