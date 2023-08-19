台南市警察局亦針對交通流量較大的路口，如學校、市場及觀光景點等處所，進行未禮讓行人之常態性執法。（圖／警方提供）

台南市警察局亦針對交通流量較大的路口，如學校、市場及觀光景點等處所，進行未禮讓行人之常態性執法。（圖／警方提供）

台南市為改善用路環境及提醒民眾「車輛應停讓行人」路權，除了啟動「百大路口安全行動」，年底前完成100處重要路口的通行環境改善之外，台南市警察局亦針對交通流量較大的路口，如學校、市場及觀光景點等處所，進行未禮讓行人之常態性執法，台南市長黃偉哲期許以教育宣導與落實執法兩者並進，喚起市民對交通安全的重視，減少事故的發生。

黃偉哲強調人命無價，維護交通安全是大家的責任，遇有車輛未停讓行人違規就以法治手段攔查取締，維護行人用路安全；另一方面也指示相關單位持續宣導用路人遵守「路權」以及養成「路口慢看停」觀念。

警察局表示，本市將警政署全國同步的「路口不停讓行人大執法」列為常態性執法，針對各分局轄內行人交通流量較大的路口，如學校、市場及觀光景點等人潮聚集處所，適時規劃員警或義交執勤，指揮疏導。警察局統計2023年5月8日至8月15日（共100天）取締車輛未停讓行人違規共3110 件，相較前100日增加了2021 件，提醒民眾車輛行經路口應謹遵「路口慢看停」守則。

警察局也特別指出，台南市2022年12月1日啟用的六處「車輛未停讓行人」科技執法設備，統計2023年5月8日至8月15日（共100天）取締違規共178件，相較前100日取締件數減少一半，顯示此六處路口的違規行為因科技執法而有減少趨勢。因此預計今年再規劃增加1處路口取締「車輛未停讓行人」科技執法，養成民眾守法習慣。

此外，除了加強宣導禮讓行人之觀念，警察局亦提醒民眾，酒後駕車執法能量不會因而偏廢，統計今年1至7月取締酒後駕共有3982件，而上半年酒駕傷亡事故334件，較去年同期減少57件，減少 14.58%，「防制酒駕」榮獲六都第一 。警方持續且不定時將規劃路檢及機動攔檢取締取締酒後駕車，請民眾切勿心存僥倖。

警察局呼籲，行人交通安全，你我有責，因為每位民眾都有可能是行人，從你我開始做起：開(騎)車行近行人穿越道，遇有行人穿越時，應暫停讓行人先行通過；行人穿越道路時，不闖紅燈，行走於行人穿越道、人行天橋或人行地下道，不違規穿越道路。行人友善用路環境從耐心做起，多一點耐心，就能少一次意外。