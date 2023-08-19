我國跆拳道代表隊19日在2023第2屆烏蘭巴托東亞青年運動會首日賽程捷報連連，女子44公斤以下級選手黃敬芸、男子63公斤以下級選手柯翔瀚及女子63公斤以上級選手王薇嘉分別在決賽擊退大陸、韓國對手，為我國再拿下3面金牌，目前累積5金，蔡英文總統得知捷報，旋即拍發賀電祝賀選手的優異表現。

跆拳道代表隊在其首日賽程展現強烈奪牌氣勢，計收獲3金1銀獎牌，除金牌外尚有女子55公斤以下級選手周美孜獲得銀牌。

教育部體育署表示，為積極備戰本屆東亞青運，本年初即著手規劃並輔導各單項協會研擬選訓賽實施計畫，遴選年輕資優選手，列入112年度培育優秀或具潛力運動選手計畫、年度工作計畫中實施培訓工作，以提升培訓成效。

此外，東亞青運的培訓及參賽也是國家儲訓青年選手養成的重要階段，期讓青年選手能經歷東亞青運階段的洗禮，累積國際綜合性賽會的參賽經驗後，進而為面對更高層級的競爭做好準備，持續朝向亞運及奧運目標努力，為我國爭取更好的成績。