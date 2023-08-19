烏克蘭內政部今天表示，北部古城切爾尼戈夫（Chernihiv）市中心廣場遭到一枚俄羅斯飛彈攻擊，造成7人死亡，其中包括一名6歲兒童，另有90人受傷。

路透社報導，烏克蘭內政部表示，遇襲時不少人正在前往教堂慶祝宗教節日的路上，傷者包括12名兒童、10名警察。

正在瑞典訪問的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在通訊軟體Telegram發文表示：「一枚俄羅斯飛彈擊中切爾尼戈夫市中心，包括廣場、理工大學及劇院。俄羅斯讓一個普通的星期六變成痛苦且失去生命的一天。」

澤倫斯基上傳的片段顯示，地區劇院前的廣場上散落碎片，停放的多部汽車損毀，其中一輛車上有一具屍體。

距首都基輔以北約145公里的切爾尼戈夫擁有茂密壯觀的林蔭大道，以及數座數百年歷史的教堂。烏克蘭內政部表示，劇院屋頂在攻擊中被摧毀。

烏克蘭空軍今天一早就表示，俄軍連夜出動17架伊朗製「見證者」（Shahed）無人機，烏克蘭軍方擊落其中15架。