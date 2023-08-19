手機電腦已成現代人高度使用的工具，長時間接觸螢幕散發的藍光有礙眼部健康，也可能影響睡眠，號稱可「抗藍光」、「濾藍光」的眼鏡鏡片因而成為近年消費新寵，實效如何廣受討論。最近又有科學家發布分析研究直指，這種鏡片對於眼睛保健、睡眠品質的好處不比一般鏡片來得多，專家建議每20分鐘讓眼睛休息1次才是正解。

電腦、手機的螢幕發出的藍光（blue light）會刺激眼睛，可能影響睡眠。新冠肺炎大流行期間有醫師通報，與電腦使用有關的視力問題增加，包括眼睛疲勞，這會引起頭痛、前額疼痛、眼周疼痛、後眼窩疼痛、眼睛乾澀等問題。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，周五（18日）發布於國際實證醫學期刊《考科藍系統性回顧資料庫》（Cochrane Database of Systematic Reviews）的這項研究，審閱17個隨機對照的試驗數據，受試者少則5人、多則156人，評估期短則不到1天、長則5星期。

澳洲科學家審閱多項試驗數據分析顯示，濾藍光鏡片的護眼效果並未優於一般鏡片。

研究論文第一作者、澳洲墨爾本大學助理教授道尼（Laura Downie）說，「相較於非藍光過濾鏡片，想藉由濾藍光鏡片減少與操作電腦有關的視覺疲勞，可能不具短期優勢」，目前還不清楚這類鏡片對於視覺品質或睡眠相關後果會不會造成影響，長期下來對於視網膜健康有無潛在影響也沒有結論，「大眾購買這種鏡片時，應該把這項發現納入考量」。

論文指，這方面的研究需要在不同群體持續探索，以針對不同種類鏡片的潛在作用優化評估，例如功效與安全程度。

這並非藍光鏡片或濾鏡的護眼效果首度受到質疑。此前已有匹茲堡執業驗光師強森（Robert Johnson）表示，電子產品的螢幕對眼睛造成的衝擊固然令人憂心，但這類產品並非解方，「沒有改善作用，也不會造成損害」。

紐約威爾康乃爾醫學院（Weill Cornell Medicine）眼科醫師史塔（Christopher Starr）此前已透過「CBS今晨」（CBS This Morning）節目直言，與其使用這類鏡片，還不如定時讓眼睛離開螢幕稍事休息：「休息很重要，我認為這才是真正的關鍵，而不是在螢幕加掛濾鏡或配戴這類眼鏡。」

史塔建議「20-20-20」護眼守則：每20分鐘讓眼睛休息、離開螢幕，休息時讓眼睛注視至少20呎（約18公尺）遠的物體，為時至少20秒。他說：「這能放鬆眼睛的焦距機制，讓眼睛獲得休息，感覺會更舒服。」