由上海同濟大學機器人與人工智慧實驗室打造的機器人，在第八屆海峽兩岸青少年創客大賽總決賽現場上演一場足球表演賽。（朱紹聖攝）

大陸海協會長、海峽兩岸關係協會長張志軍今日表示，體現一個中國原則的九二共識，是確保台海和平穩定的定海神針，並稱其求同存異、聚同化異的政治智慧，和提倡對話包容、團結同心、理性尊重的創客精神，都是今天兩岸關係和平發展所需要的。

由同濟大學、福州大學與逢甲大學等兩岸學校共同主辦的第八屆海峽兩岸青少年創客大賽，19日在上海同濟大學舉行總決賽，張志軍在頒獎儀式上致詞時做出上述表示。

陸方出席人員除張志軍，還有國台辦綜合局長、海協會秘書長孫升亮，上海市委常委陳通，上海市台辦主任鍾曉敏，副主任陽禮華等人；逢甲大學副校長唐國豪也上台致詞。

該大賽自2016年以來已經連續舉辦8屆，共計3000多名青少年參與。此次大賽參賽規模達到新高，計500多名兩岸青少年帶著100多個項目參賽。其中有200多名台灣大學生和青少年親赴上海參加總決賽。

包括逢甲大學、台灣大學、雲林科技大學與陽明交通大學等台灣學校隊伍在內，兩岸學子共同探討了人工智慧、機器人建造、人機交互等新興研究領域，完成了眾多新穎的實體搭建作品。

張志軍在致詞首先指出，大陸當前正在加快構建新發展格局，深入實施創新驅動發展戰略，「為兩岸經濟創新合作帶來巨大商機和發展空間」。他續指，大陸將繼續秉持兩岸一家親理念，率先與台灣同胞分享大陸發展機遇，為台灣同胞提供同等待遇，努力讓大陸成為廣大台灣同胞創新創業、投資興業的熱點，成為台灣年輕人追夢、築夢、圓夢的主場。

張志軍話鋒一轉稱，當前兩岸關係形勢複雜嚴峻，台獨分裂和外部干涉嚴重危及台海穩定，是兩岸和平發展的最大阻礙。事實證明，壯大兩岸同胞共同利益，推動創新交流和技術合作，需要和平穩定的兩岸關係，體現一個中國原則的九二共識，是確保台海和平穩定和兩岸關係和平發展的定海神針。

他續指，九二共識求同存異、聚同化異的政治智慧，和提倡對話包容、團結同心、理性尊重的創客精神，都是今天兩岸關係和平發展所需要的。站在兩岸關係前進方向和台灣未來道路選擇的關鍵當口，相信大家一定能明辨是非利害，做出堅定正確選擇，共同推動兩岸關係重回和平發展正確道路，共同維護兩岸和平統一光明前景。

台北市長蔣萬安將在本月底出席台北上海雙城論壇，外界關注是否會有祭祖行程。對此，張志軍僅表示「沒有安排」，隨即快步離開。