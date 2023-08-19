根據《美麗島電子報》最新一波總統大選追蹤民調，民進黨賴清德39.4％、國民黨侯友宜20.4％、民眾黨柯文哲19.8％。民調專家戴立安分析表示，侯友宜跟柯文哲還是在纏鬥，打成平手。

戴立安今(19日)在《董事長開講》網路直播節目中表示，《美麗島電子報》最新一波民調，賴清德一直在往上走。侯友宜跟柯文哲還是在纏鬥，這兩個人其實沒有老二、老三，就是平手。從8月8日開始，侯跟柯都一直在誤差範圍內，越來越近，兩人也都有往下走的趨勢。

戴立安接著指出，最新民調，賴清德39.4％、侯友宜20.4％、柯文哲19.8％，大概回到3月底、4月的時候。但為何侯友宜沒有辦法回到4月時的26％，因為多了鴻海創辦人郭台銘。不過，侯友宜已經擺脫徵召後民調掉下來的情勢；而柯文哲的民調之所以會下滑，則是因為這一段時間，他是代為保管，現在還給侯友宜了。

另外，戴立安分析指出，在四腳督的情況下，賴清德為38.7％，似乎沒有受到影響；侯友宜跟柯文哲就更近了，在18％、17％左右。郭台銘則是12.1％，郭台銘長期以來都在15％以內。民眾認為非綠沒有團結、實質分裂，再加上賴清德的表現，他反而受到期待。