烏克蘭總統澤倫斯基今天抵達瑞典，預計拜會瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）、王室成員和其他官員。目前烏克蘭對俄羅斯軍隊的反攻已經進入第3個月。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，在烏克蘭遭到俄羅斯全面侵略之際，他要向在瑞典拜會對象感謝他們對烏克蘭的支持。俄烏戰爭即將屆滿18個月。

澤倫斯基在社群平台Telegram發文宣布抵達瑞典時提到：「我們的首要任務，是要強化烏克蘭戰士在地面和空中的能力，以及加強發展雙邊合作，特別在國防工業部分；還要加強烏克蘭與歐洲的整合，以及歐洲-大西洋地區的共同安全。」

瑞典國防部長強生（Pal Jonson）上週表示，瑞典正計劃再向烏克蘭提供價值3億1350萬美元的軍援方案，內容主要是先前交付武器系統所需的彈藥和備件。

這將是俄烏戰爭爆發以來，北歐國家瑞典第13度向烏克蘭提供援助，使得軍援總值達到18億餘美元，其中包括戰車和防空系統。