戰爭就是最好的老師，先前美軍前瞻路線，過度偏向人工智慧以及機器人。美國陸軍未來司令部雷尼將軍（Gen. James Rainey）表示，將士兵、坦克和其他我們熟悉的戰爭元素，完全用機器人、自主作戰武器和讓人工智慧生成戰略來取代，這種想法是錯誤的。相反地，軍事機構應該努力在「人」與「機器」之間取得謹慎的平衡，這個概念現今已經可以實現。

2019年5月16日，陸軍未來司令部舉行技術裝備展示資料照。（DVIDS）

據《防務新聞網》（Defense News）18日報導，雷尼將軍週五（18）喬治亞州的AFCEA TechNet Augusta大會上表示：「在我們迅速且積極地走下這條道路時，我們必須確保我們是在幫助指揮官做出決策，而不是試圖替指揮官做出決策，因為那將是災難性的。」他補充說：「我認為正確的路線，今天就可以實現了，就是找到適當的人機整合，並建立優化二者的編隊。」

隨著需求不斷增長，需要更快速的決策和更持久、風險更高的情報收集，美國國防部正大力投資於人工智慧、機器學習和自主技術。至少在2021年，該部門進行了685個與人工智慧相關的專案，其中超過200個歸功於陸軍。

Four frames from this week’s AFCEA TechNet Augusta conference in Georgia.



Featuring Army Futures Command (@armyfutures) boss Gen. James Rainey, DISA (@USDISA) Director Lt. Gen. Robert Skinner and others.



Photos for @defense_news / @C4ISRNET / etc. pic.twitter.com/9aLqz7sN8L — Colin Demarest (@demarest_colin) August 17, 2023

編程執行任務的機器人和其他機械，或通過遠程控制，可能會大幅減少對人類的風險，潛在地減少傷亡人數。這種技術還可以讓陸軍重新分配在戰場上的寶貴資源，將繁瑣或耗時的任務交給數位化或機械化的助手執行。

「正確地整合人與機器的適當組合，能夠充分利用現有的機會，提升致命性，增強存活能力，減輕負重，降低後勤需求。這讓我們能夠最大程度地優化我們的士兵——這是我們最重要的武器，」

作為陸軍未來司令部的領袖，雷尼將軍是推動該機構發展和採用尖端技術，為下一場大戰做準備的人之一。他過去曾表達過對於致力於人機整合的跨功能部對的興趣，稱這是一個「具有破壞性和進化性」的領域。