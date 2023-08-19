樂團「理想混蛋」邀來洪佩瑜擔任嘉賓助陣。（何樂音樂提供）

樂團「理想混蛋」今晚邀來洪佩瑜（左）擔任嘉賓助陣。（何樂音樂提供）

樂團「理想混蛋」19、20日首度站上台北流行音樂中心舉辦「奇異點BESTRANGE」演唱會。首場邀來金曲新人洪佩瑜擔任嘉賓助陣，雞丁今晚唱著夯曲〈不是因為天氣晴朗才愛你〉時，洪佩瑜突然上台加入合唱，引起全場陣陣尖叫，鼓手可沛更幽默大喊：「換主唱！」

理想混蛋感謝洪佩瑜大力相挺，她熱情加碼首度現場演唱〈踮起腳尖愛〉2023新版本，開心說：「新版我們一起唱，這是老天爺安排從我這裡要送給你們的禮物。」雞丁笑表示，「我就踮起腳尖接受了。」她也憶起，與理想混蛋第一次見面是在很特殊的場合，接著大螢幕秀出理想混蛋在何樂音樂尾牙的Cosplay照，只見雞丁用心穿上澎澎裙、打扮成小仙女，讓她印象深刻，她搞笑說：「我對你們的樣子都留在那個時候，後來再見面都認不出誰是誰？」

今晚一開場，理想混蛋的主唱雞丁、鼓手可沛、吉他手阿哲與建廷4人化身「奇異戰士」帥氣登場，一連嗨唱〈在地球爆炸之前〉、〈愚者〉揭開序幕，雞丁一唱完馬上激動說：「Oh my god！我開場就快哭了。」並透露，這場演唱會從去年中開始籌備，歷經1年才與粉絲相見歡，「奇異點代表我們對於未來不確定性，但也因為這樣才會有驚喜，謝謝你們出現在這裡。」

他們一連飆唱〈Easy Peasy〉、〈再一次就好〉等歌曲，並搭配耗資1500萬製作華麗主舞台、也特別打造半圓弧型的燈柱設計，營造動人氣氛，雞丁開玩笑說：「原本有提議我想要在開場時乘坐而下，沒想到被導演打槍，因為聽說有負重限制。」逗笑粉絲。