美國總統拜登18日在總統度假勝地大衛營，迎接到訪的日本首相岸田文雄及韓國總統尹錫悅，這係自2015年之後，首度有外國領袖造訪大衛營。這也是美日韓領袖首度單獨舉行聯合峰會，而非只是利用國際場合碰頭。

美日韓元首在峰會結束後，發表《大衛營原則》（Camp David Principles）、《大衛營精神》（Spirit of Camp David）、《三方協商承諾》（Commitment to Consult）等三份文件。

三國領袖承諾，若發生影響共同利益的區域挑釁及威脅，會立即透過三方熱線共商對策。三國也同意每年定期舉行聯合軍演及召開三邊峰會，分享北韓試射導彈的即時情報，加強彈道飛彈防禦合作。

美日韓不僅要定期召開領袖峰會，就連國家安全顧問及外交、國防、財政等部長級官員，也要每年或經常集會。

除軍事之外，美日韓峰會的倡議還涵蓋安全、科技與軍事合作，像是加強情報共享、建立可偵測半導體及其他先進技術供應鏈混亂的監控系統。三國領袖亦同意聯手對抗北韓駭客入侵，制定打擊假訊息的聯合計畫。

美日韓峰會聲明列出幾項經濟合作要點，包括重視女性經濟賦權、建立供應鏈早期預警系統（EWS）、啟動三方國家實驗室合作、布建破壞性科技保護網絡、強化科技標準合作。

拜登準備在明年美國總統大選尋求連任，他的最大對手是前總統川普。川普儘管官司纏身，仍是代表共和黨角逐白宮大位最熱門的人選。不少國際領袖擔心，萬一拜登連任失利，他任內建立的全球聯盟關係恐生變。