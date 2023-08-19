A-Lin19日在高雄巨蛋開唱，賣力唱跳。（宜辰提供）

金曲歌后A-Lin 19、20日在高雄巨蛋舉辦「A-LINK with PASSENGERS」世界巡迴演唱會。第4度唱進雄蛋的她，更是奪下金曲歌后首度在台開唱，在台上透過高亢嘹亮的嗓音重新演繹、致敬李玟〈刀馬旦〉、葉璦菱〈我心已打烊〉等經典歌曲，並首唱新單曲〈天亮之前〉讓歌迷大飽耳福。

A-Lin時隔2年半再度回到家鄉高雄開唱，事前與工作團隊希望在視覺上帶來更多驚喜，因此用心打造3套新華服，其中2套特地邀請曾與瑪丹娜、碧昂絲、蕾哈娜多位國際巨星合作過的法國時裝設計師Jean Paul Gaultier為A-Lin量身打造、總價值高達400萬元的高級訂製服，加上A-Lin近期瘦身有成，訂製服經歷了數次修改和調整，共耗時3個多月才順利完成。

今晚一開場，她身穿充滿羽毛的藍色套裝，與樂手、管絃樂手、合音和舞者共50多人一同登台唱跳〈Romadiw〉、〈大大的擁抱〉等嗨歌，隨後她換穿一身白色禮服，飆唱〈失戀無罪〉、〈摯友〉、〈有一種悲傷〉等夯曲，最後在〈我心已打烊〉表演中，加入近期在網路爆紅的「我沒K」梗，熱情邀台下粉絲一起唱跳，現場變成萬人KTV。A-Lin高雄巨蛋2場票房完售，共吸引2萬名樂迷支持，票房粗估吸金約4720萬元。