臺北市大安區公所在2月11日配合「2023台灣燈會在台北」辦理單身聯誼，舉辦方式朝向走出戶外體驗活動的型態設計，帶領民眾到宜蘭青蔥農場來挽蔥，嫁好尪及七星嶺海景步道春遊踏青，活動獲得參與聯誼者高度肯定與熱烈迴響，大安區公所延續之前活動的戶外模式，再於8月19日舉辦第二場單身聯誼活動。

活動行程規劃緣起本府客家委員會所屬客家文化會館與區里合作推動客家文化事務，以及2023世界客家博覽會8月11日在桃園開幕舉辦，於是帶領民眾前往桃園客家小旅行，並安排參觀臺灣客家茶文化館及客家電視劇《茶金》特展，體驗茶文化藝術之美，並透過小遊戲互動，來舒緩參加單身聯誼活動者初次見面之尷尬情境，再搭配各種破冰遊戲，讓聯誼氣氛快速升溫、互動熱絡，也安排點心烘焙DIY行程，透過互動交流拉近彼此的距離，用美味關係搭起彼此的橋樑。

桃園客家小旅行，參觀客家電視劇《茶金》特展，體驗茶文化藝術之美。(戴志揚翻攝)

台北市大安區公所舉行單身聯誼活動。(戴志揚翻攝)

大安區長林明寬表示，本活動也是區公所重要人口政策的宣導活動，下半年七夕情人節前再舉辦第二場，希望增加單身男女互動機會，讓個性較內向不易結交異性朋友的人，擴大交友圈尋覓幸福，找到有緣且適合的另一半，同時於活動過程中，倡導適齡婚育，提升單身男女婚育可能性。

大家來到客家電視劇《茶金》劇組取景地點之一，重溫劇中經典場景，品嘗下午茶點。(戴志揚翻攝)

大家來到客家電視劇《茶金》劇組取景地點之一，重溫劇中經典場景。(戴志揚翻攝)

為鼓勵單身男女配對成功，增進感情交流，營造幸福互動情境，特別準備青田七六下午茶點，讓配對成功者於聯誼活動過後，能再次回到大安，相約漫步在青田街靜謐巷道，隱約可見濃密老樹、日式木造老屋風情，彷彿走進了「昭和町」的時光旅途，接著到市定古蹟臺大地質系馬廷英教授的住所，也是客家電視劇《茶金》劇組取景地點之一，重溫劇中經典場景，品嘗下午茶點，讓甜蜜感情持續加溫，之後如果喜結良緣，也會致贈每對佳偶1份新婚祝賀禮物。