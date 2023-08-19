擁有超過兩百萬訂閱的YouTuber「黃氏兄弟」的黃挺瑋（瑋瑋）以「歌手」身份推出新EP《Pull n' Push》，19日舉辦台北簽唱會。不過為了宣傳這張EP，瑋瑋常常隻身前往宣傳現場，單獨現身，因此今天簽唱會上，黃氏兄弟的哥哥哲哲以驚喜嘉賓現身。

黃氏兄弟在網路上擁高人氣，但過去曾傳出要解散，對此，瑋瑋今天直說：「沒有。」只是他們現在對於未來在工作上的發展會有不同的想法，瑋瑋表示，2人的興趣不一樣，「因為哥哥想往微電影發展。」並透露，他們私下滿常吵架，近期吵架的原因也是因為工作，「除了睡覺時間，彼此就是在工作，摩擦一定有，那創作六年，有找到自己溝通的方法，那沒有分享彼此生活，就是工作真的太累。」

黃挺瑋首次舉辦簽唱會，感情好的黃氏兄弟哥哥哲哲當然沒有缺席，以驚喜嘉賓之姿登場，讓見到黃氏兄弟合體的粉絲們開心不已，哲哲看著瑋瑋一路從籌備專輯的創作過程、配唱錄音、拍攝視覺到現在努力宣傳，在旁給予最大的鼓勵。