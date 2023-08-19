中天新聞戶外節目《廟口開講》19日前進高雄鼓山亭舉辦，高雄市議員、國民黨高雄第6選區(前、新、苓、鼓、鹽)立委參選人陳美雅登台短講指出，民進黨錯誤的能源政策讓台電虧錢、讓國人來買單，卻讓民間能源公司賺錢，部分的能源公司又捐政治獻金給民進黨新潮流，根本不合理；她提到總統蔡英文執政快8年但社宅完工率是0％，而高雄市在韓國瑜市長任內有社宅竣工卻反遭綠營抹黑，也讓現場民眾非常憤慨，陳美雅痛罵「政府怎麼可以帶頭說謊」。

陳美雅表示，台電虧損4千億，是政府拿納稅錢出來貼補，不然就要漲電價，而虧損4千億，平均每人要多花10年的電費才填補缺口，更恐怖的是，台電發電量不足，所以要買電，但台電自己發電1度大約3元，買電卻要花4到5元，比自己發電還要貴！

陳美雅指出，民進黨的能源政策高喊不要核電，「他在騙你們！他的目的是滿足自己的荷包」。她強調，能源問題很重要，但民進黨政府故意不講清楚，讓民眾霧煞煞。台電虧損很大部分是在跟民間能源公司買電，台電一直虧錢，人民一直繳錢，民間的能源公司卻一直賺錢，部分能源公司賺的錢，又變成政治獻金流到民進黨新潮流！政府錯誤的能源政策導致台電虧損4千多億，這都是每一位台灣人民要來買單，卻肥了民進黨人的口袋，這合理嗎？民進黨所謂的「種電 、光電、再生能源」，都只是用美麗的口號騙選票，唯一賺到只有民進黨。

陳美雅也提到，總統蔡英文說房價太高，要蓋社會住宅幫助年輕人，到今年6月底之前，中央網站上公布的中央新蓋、完工的社會住宅，完工率是0。蔡英文執政快8年，開出來政策都是在騙人民、把人民當成提款機，成就她自己，這樣的政黨一定要讓他下台，要唾棄他、讓他反省，讓他們知道不只是要照顧民進黨自己人，而是要照顧中華民國、照顧台灣這片土地上的所有人。

陳美雅說，民進黨竟然還栽贓韓國瑜，稱韓國瑜市長任內的社會住宅是0，但南臺灣第一座社會住宅(前金區舊警察宿舍)就是在韓國瑜執政的高雄市辦的，「政府怎麼可以帶頭說謊！」

她也喊話，高雄市的8個民進黨立委都沒有幫人民說話，這非常可惡，民意代表不是聽黨意而是要聽民意，要用手上的選票，讓執政黨知道開出的政策要負責，要換掉民進黨，把高雄一片綠的立委全部下架。