這種要求會不會太超過？計程車司機豪哥表示，曾載過一對從酒吧出來的男女，耐不住慾火在後座脫衣、撫摸，豪哥見情況快要失控，曾試圖阻止，未料後座突然遞來一張鈔票，男方直說「能不能給我一點私人空間，你先下車」，讓豪哥超傻眼。

豪哥在節目《小明星大跟班》分享載客經驗，某次在台北東區載到一對從酒吧出來的男女，兩人皆帶著酒意，聽談話貌似認識沒多久，剛剛在店內和人發生口角，男方挺身而出英雄救美，在車上狂問女方：「我剛剛厲害吧，棒不棒？」

豪哥原本沒有特別放在心上，未料開車途中，不斷聽到後面傳來窸窸窣窣的聲音，一看後照鏡傻住，兩人已經情不自禁地互摸、脫衣，女子半邊的肩膀都露了出來，豪哥趁著紅綠燈故意踩重剎車，希望可以警惕乘客稍微節制一些，結果完全沒有任何作用。

「已經到忘我的境界！」正當豪哥心想會不會太誇張，後面突然伸出一隻男人的手，「大哥不好意思，這1千元給你，能不能給我一點私人空間，你先下車，我們先處理一下」。豪哥強調，最後他並沒有收下這筆錢，在場的來賓也直搖頭：「其實清潔費都不止了」。

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