面對美國加州大學爾灣分校的強大且全能球風，中華藍19日在瓊斯盃以80比95吞敗，無奈中止開幕6連勝，至於勇奪7連勝的美國，也提前宣告拿下今年瓊斯盃男子組冠軍，中華藍20日瓊斯盃最終戰將跟韓國安養KGC爭奪亞軍位置。

「不得不稱讚美國隊，當作假想敵，但他們太準了，三分命中率高達5成8，」中華藍總教練桑茂森表示，「在高強度碰撞上也吃虧，所以我們籃板球也輸很多，但這次是很棒的一次經驗，尤其是對我們接下來的杭州亞運。」

光在總籃板數上，中華藍落居28對50的絕對劣勢，桑茂森說：「我想在對抗強度上面，我們並未輸給對手很多，因為現在受到國內職籃環境磨練，我們真正的劣勢仍在高度，美國今天就在籃下撿到不少球外傳出去。」

中華藍昨天表現最佳球員是前役感冒缺陣的林庭謙，他全場投14中7，含三分球投8中4，拿19分、5助攻、3籃板與4抄截，表現宛如沒感冒過一樣，得分次高的是劉錚的14分，曾祥鈞12分，傷癒復出的阿巴西拿下10分，阿提諾失常只拿9分、5籃板。